Михаил Мишустин поздравил Николая Патрушева с 70-летием

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева с 70-летием, подчеркнув его вклад в надежную защиту страны от внутренних и внешних угроз.

"Выдающийся государственный деятель, Вы многое сделали для развития современной России, обеспечения безопасности нашей страны", - говорится в поздравлении.

Глава правительства назвал служение Отечеству призванием Патрушева, а его профессиональный путь - примером беззаветной любви к Родине. "Работая в КГБ СССР, Федеральной службе контрразведки, ФСБ России, Вы проявили себя профессионалом и патриотом, мужественным, самоотверженным, принципиальным и эрудированным человеком, умеющим оперативно реагировать на современные вызовы, непременно добиваться поставленных целей", - отметил Мишустин.

По словам премьера, многочисленные государственные награды, которых удостоен Патрушев, являются высокой оценкой его вклада в укрепление безопасности и защиту национальных интересов России. "И сегодня Ваши уникальный опыт, выдержка и ответственность помогают успешно решать важные государственные задачи на посту секретаря Совета безопасности, делать все необходимое для надежной защиты страны от внутренних и внешних угроз", - подчеркнул глава правительства, пожелав Патрушеву успехов, здоровья и благополучия.

О Патрушеве

Николай Патрушев родился 11 июля 1951 года в Ленинграде, в 1974 году окончил Ленинградский кораблестроительный институт (ныне Санкт-Петербургский государственный морской технический университет) по специальности "инженер-механик", в 1975 году - высшие курсы КГБ СССР. Работал в контрразведывательных подразделениях управления КГБ по Ленинградской области, избирался в Совет народных депутатов Петроградского района Ленинграда, был членом КПСС до августа 1991 года.

В 1992-1994 годах Патрушев занимал должность министра безопасности Карелии, затем служил в центральном аппарате ФСБ. В 1998 году работал в Администрации президента РФ Бориса Ельцина, затем вернулся в Федеральную службу безопасности, которую возглавил в августе 1999 года (сменил на этом посту Владимира Путина). В мае 2008 года был назначен секретарем Совета безопасности.

Генерал армии (2001), Герой России (2000), полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", имеет другие госнаграды, а также степень доктора юридических наук. Патрушев увлекается волейболом и возглавляет наблюдательный совет всероссийской федерации по этому виду спорта.