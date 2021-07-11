Чернышенко поздравил сотрудников "Почты России" с профессиональным праздником

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Более 5 млн человек в России ежемесячно пользуются мобильным приложением "Почты России". Об этом говорится в поздравлении вице-премьера Дмитрия Чернышенко с Днем российской почты, текст которого распространили в аппарате вице-премьера.

"Более 5 млн человек ежемесячно пользуются мобильным приложением "Почты России". По данному показателю компания конкурирует с крупнейшими онлайн-магазинами, и это приложение вошло в список социально значимых, которые Минцифры рекомендует устанавливать на смартфоны", - отметил Чернышенко.

Он добавил, что благодаря цифровой трансформации всей структуры "Почты России" создаются удобные для граждан сервисы. Совершенствуется логистика и инфраструктура, большое внимание уделяется работе с новейшими технологиями. "Так, в Сибири начал работу крупнейший в регионе логистический центр, который стал вторым по размеру хабом в масштабах страны и первым по уровню автоматизации процессов. Через него будет проходить до 25% всего почтового потока из стран Юго-Восточной Азии, Китая и Японии, а также транзитные отправления", - уточнил вице-премьер.

Чернышенко отметил, что "Почта России" также решает важнейшие социальные задачи, почтальоны работают в самых отдаленных населенных пунктах.