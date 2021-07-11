Президент Абхазии поздравил секретаря Совбеза России с юбилеем

СУХУМ, 11 июля. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с юбилеем и поблагодарил за укрепление мира и ликвидацию внешних угроз для республики.

"Уважаемый Николай Платонович, с Вашим именем неразрывно связано становление мира, правопорядка и чувства защищенности в Республике Абхазия. Являясь директором ФСБ России, Вы внесли огромный личный вклад в дело укрепления мира, становления порядка и ликвидации внешних угроз для нашей страны. И сегодня мы ощущаем Вашу поддержку в решении злободневных задач", - говорится в поздравлени Бжании, опубликованном на официальном сайте в воскресенье.

По словам Бжании, в своей работе Патрушев сочетает "профессионализм и верность служебному долгу с высокими нравственными качествами патриота и гражданина". "Эти редкие качества помогают Вам успешно вести общественно значимую работу, направленную на обеспечение безопасности страны, на борьбу с терроризмом и экстремизмом", - отметил президент Абхазии.

Он пожелал Патрушеву "крепкого здоровья и неиссякаемой энергии на долгие годы, мира, благополучия и новых успехов в работе на благо и процветание Отечества".