Чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется в Курганской области 12 июля

ТАСС, 11 июля. Высокая и чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется в большинстве районов Курганской области 12 июля. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе администрации Кургана, призвав жителей к соблюдению правил пожарной безопасности.

"По информации Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 июля в большинстве районов Курганской области сохранится высокая пожарная опасность - четвертый класс горимости леса и чрезвычайная пожарная опасность - пятый класс горимости леса. Специалисты отмечают: данные погодные условия создают предпосылки к ухудшению лесопожарной обстановки. Повышается вероятность возникновения очагов природных пожаров, увеличения площадей, пройденных природными пожарами; возникает угроза перехода огня на населенные пункты. Будьте предельно внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдайте требования пожарной безопасности в условиях действия особого противопожарного режима: не проводите огневые работы, не жгите костры, утилизируйте, а не сжигайте мусор", - говорится в сообщении.

В регионе введен особый противопожарный режим. Жителям нельзя сжигать траву, разводить костры, а при объявлении штормового предупреждения запрещена топка печей и котельных установок, не имеющих искрогасителей или других подобных устройств. В области запрещено посещение лесов.