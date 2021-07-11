В Челябинской области привлекли психологов для помощи пострадавшим в результате пожаров

ЧЕЛЯБИНСК, 11 июля. /ТАСС/. Психологи Центра экстренной психологической помощи Екатеринбурга и челябинского ГУ МЧС привлечены для оказания помощи пострадавшим в результате пожаров в Челябинской области. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе ведомства.

Пресс-служба МЧС России сообщает, что пожары в Карталинском и Нагайбакском районах области локализованы на площади 14 тыс. га.

"Для оказания психологической помощи привлечено шесть психологов: четыре психолога от Центра экстренной психологической помощи города Екатеринбург и два психолога от Главного управления МЧС России по Челябинской области. Также на месте работают представители волонтерского движения. Общественная организация "Молодая гвардия" в составе 30 человек производит доставку воды, продуктов питания, оказывает помощь в разборке строений частных домов после пожара. Детско-юношеское движение "Юнармия" в составе трех человек и Челябинское региональное отделение общественного движения "Поисковое движение" в составе восьми человек также оказывают помощь на местах тушения пожара", - говорится в сообщении.

В ходе наземного патрулирования участков активного горения обнаружено не было, угрозы населенным пунктам нет.

Для тушения огня в общей сложности авиацией МЧС России было сброшено более 750 т воды, совершено 20 полетов, привлечено два пожарных поезда, рассказали в ведомстве. "Было развернуто пять ПВР (пунктов временного размещения), в которых были размещены 179 человек, в том числе 128 детей (общая вместимость 680 человек). В настоящее время развернуто два ПВР, людей в ПВР нет", - добавили в пресс-службе.

В пятницу огонь от лесных пожаров в области распространился на населенные пункты Джабык и Запасное, сгорели 72 строения, в том числе 46 жилых. Большой ущерб понес Джабык, где огонь уничтожил 40 домов. За медицинской помощью обратились 18 человек, один житель поселка Джабык отказался покидать дом и погиб. Были эвакуированы 179 человек, 128 из которых - дети. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации.