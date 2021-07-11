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Лесные пожары в России

В Челябинской области открылся сбор благотворительной помощи пострадавшим от пожаров

Власти региона отмечают, что благотворительные организации и местные жители уже собрали одежду, но остается потребность в микроволновках, чайниках, холодильниках, продуктах питания и средствах гигиены

ЧЕЛЯБИНСК, 11 июля. /ТАСС/. Сбор благотворительной помощи для пострадавших от пожаров в Карталинском районе открылся в Челябинской области - пункты приема вещей, техники и продуктов питания появились в Челябинске и Магнитогорске, а также создан благотворительный счет. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе правительства региона.

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"По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера открыт благотворительный счет для оказания помощи людям, пострадавшим от пожаров в поселках Джабык и Запасное в Карталинском районе. Оператором средств определен Союз женщин Челябинской области. Кроме того, в Челябинске и Магнитогорске на базе некоммерческих организаций и учреждений организованы пункты приема благотворительной помощи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благотворительные организации и местные жители уже собрали одежду, но остается необходимость в микроволновых печах, чайниках, холодильниках, продуктах питания длительного хранения, средствах гигиены.

Также Фонд поддержки гражданских инициатив Южного Урала запустил телефонную линию по вопросам оказания благотворительной помощи пострадавшим: 8 351 220-74-20 (добавочный 7), для пострадавших жителей работает горячая линия: 8 351 239-99-99.

В пятницу огонь от лесных пожаров в области распространился на два населенных пункта - Джабык и Запасное, сгорели 72 строения, в том числе 46 жилых. Большой ущерб нанесен населенному пункту Джабык, где огонь уничтожил 40 домов. За медицинской помощью обратились 18 человек, один житель поселка Джабык отказался покидать дом и погиб. Были эвакуированы 179 человек, в том числе 128 детей. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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РоссияЛесные пожары в РоссииТекслер, Алексей ЛеонидовичЧелябинская область
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