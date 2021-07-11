В Польше проходит день памяти жертв геноцида

ВАРШАВА, 11 июля. /ТАСС/. Жители Польши в День памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан республики, вспоминают погибших 78 лет назад в Волынской резне соотечественников. Мероприятия проходят в воскресенье в польской столице, а также в других городах страны.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, в историческом центре Варшавы несколько сотен человек проводят массовое шествие. С флагами и транспарантами они намерены пройти центральными улицами города. Собравшиеся добиваются сохранения памяти о Волынской трагедии, основанной на исторических фактах. "Мы требуем правды от польского государства, сотрудничества с украинской стороной. А если они не захотят сотрудничать - давления на украинские власти, чтобы провести эксгумацию жертв", - заявили организаторы шествия.

Мероприятия с участием польских официальных лиц пройдут вечером у памятника жертвам Волынской резни.

Во время Второй мировой войны, в феврале 1943 года, украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА (Организация украинских националистов - Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ) атаковали около 100 польских населенных пунктов. По разным данным, жертвами Волынской резни стали около 100 тыс. человек, главным образом женщины, дети и старики, однако точное число погибших не установлено. Эти события получили название Волынской резни.

Пять лет назад польский парламент учредил 11 июля Национальный день памяти жертв геноцида. Как правило, памятные мероприятия по случаю этой даты проходят по всей стране: проводятся лекции, встречи, выставки, посвященные трагической судьбе поляков на Волыни.

Организация украинских националистов - ультраправая политическая организация, действовавшая в основном на территории Западной Украины. Для достижения поставленной цели - создания самостоятельной Украины - ОУН ориентировалась на использование экстремистских средств, в том числе террористических актов. В годы Второй мировой войны ОУН в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала Украинскую повстанческую армию.