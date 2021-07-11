В Сочи начали выплачивать компенсации жильцам пострадавших от подтопления домов

СОЧИ, 11 июля. /ТАСС/. Первые компенсационные выплаты получили жильцы домовладений, пострадавших от подтоплений из-за ливней в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города в воскресенье.

Из-за сильных ливней в Сочи 5 июля подтопило порядка 90 домовладений, власти обещали выплатить компенсации жильцам пострадавших домов. Всего получателями выплат станут 355 человек.

"Сегодня средства перечислили первым получателям. По 10 тыс. рублей выплачивают всем, признанным пострадавшими от непогоды. Единовременная финансовая помощь за частичную утрату имущества составляет 50 тыс. рублей, за полную утрату - 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Всего на выплаты необходимо порядка 18 млн рублей, средства будут выплачивать на условиях софинансирования из резервного фонда администрации Краснодарского края и мэрии Сочи на основании введенного режима ЧС на отдельных территориях.

Деньги положены тем жильцам, которые зарегистрированы и проживают в поврежденных стихией домах. Кроме того, решением главы города материальную помощь также получат те, кто проживал в домах без регистрации или утратили документы во время стихии. "Мы оперативно провели подворовые обходы, составили акты и направили данные о пострадавших гражданах и их имуществе в администрацию Краснодарского края. Благодаря чему выплаты начались менее чем через неделю после разгула стихии", - сказал глава Сочи Алексей Копайгородский, чьи слова приводит пресс-служба.

В воскресенье, 4 июля, на Сочи обрушились дожди со шквалистым ветром. В понедельник дожди продолжились, подтопленными оказались десятки домов, ветер повалил деревья, семь населенных пунктов остались без электричества. Сейчас последствия непогоды устранены, город и пляжи очистили от мусора, ила и веток. Также завершена санитарная обработка домов и улиц.