В Нижегородской области возобновили бесплатный проезд для медиков, борющихся с COVID-19

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июля. /ТАСС/. Власти Нижегородской области возобновили бесплатный проезд для медиков и волонтеров, принимающих участие в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщается в воскресенье на странице губернатора Глеба Никитина в Instagram .

"Возобновлен бесплатный проезд медиков и волонтеров, принимающих участие в борьбе с распространением ковида", - написал он.

Также теперь для посещения массовых мероприятий официально переболевшим можно использовать сертификат об иммунизации, а отрицательные результаты экспресс-тестов на антигены вируса SARS-CoV-2 могут быть использованы не только для несовершеннолетних, но и для взрослых. "При этом допускаются только результаты, полученные от лаборатории, допущенной к проведению исследований на новую коронавирусную инфекцию", - написал губернатор.

Ранее, согласно требованиям указа губернатора от 16 июня, мероприятия можно было посещать при наличии сертификата профилактической прививки от коронавируса, отрицательного результата лабораторного исследования на коронавирус методом ПЦР, отрицательного результата экспресс-теста на антигены вируса SARS-CoV-2 для несовершеннолетних. Кроме того, можно было предъявить результат исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19 в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при проведении указанного исследования.

В регионе ранее также создали универсальный персональный документ для посещения мероприятий "Мультипасс 800", который можно получить на основании сертификата о вакцинации, теста на антитела либо отрицательного ПЦР-теста. Документ в каждом случае имеет определенный срок действия.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Нижегородской области с начала пандемии зарегистрировали 129,9 тыс. случаев коронавируса, 119,3 тыс. человек выздоровело, 4,5 тыс. летальных случаев.