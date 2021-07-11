Путин отметил медалью заслуги главы Росприроднадзора в охране окружающей среды

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил руководителя Росприроднадзора Светлану Радионову медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Указ главы государства опубликован в воскресенье на официальном портале правовой информации.

Как указано в документе, таким образом отмечены ее заслуги в охране окружающей среды и природных ресурсов, а также многолетняя добросовестная работа.

Тем же указом орденом "За заслуги перед Отчеством" IV степени награжден замгендиректора - начальник Центра по развитию Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов РЖД Олег Тони, орденом Дружбы - префект Западного административного округа Москвы Алексей Александров.