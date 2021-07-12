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Около 75 тысяч человек на западе Японии получили рекомендации об эвакуации из-за ливней

В некоторых районах Симанэ в течение часа выпало около 100 мм осадков, сообщил телеканал NHK

ТОКИО, 12 июля. /ТАСС/. Власти префектуры Симанэ, расположенной на западе Японии, направили предписание об эвакуации примерно 75 тыс. местных жителей из-за угрозы схождения оползней в связи с обрушившимися на регион проливными дождями. Об этом сообщил в понедельник телеканал NHK.

Отмечается, что в ряде районов Симанэ в течение часа выпало около 100 мм осадков.

7 июля власти Симанэ также направили рекомендацию об эвакуации из-за ливней примерно 140 тыс. местных жителей.

4 июля в результате схода оползня в городе Атами в центральной части Японии погибли 10 человек, пропавшими без вести числятся еще 18. Протяженность оползня составила порядка 2 км, ущерб был нанесен более чем 130 домам и постройкам.

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