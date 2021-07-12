Кабмин выделил 2 млрд рублей на турпутевки по РФ для участников образовательных проектов

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Правительство РФ выделило 2 млрд рублей на турпутевки для участников образовательных проектов. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на оперативном совещании с вице-премьерами.

"Правительство выделило 2 млрд рублей на туристические путевки для участников таких проектов, как "Россия - страна возможностей" и Российское общество "Знание". За счет этих средств около 50 тыс. молодых людей смогут отдохнуть в нашей стране уже в этом году", - сказал Мишустин, отметив, что это послужит для них хорошим поощрением, а также поможет развитию внутреннего туризма.

Премьер подчеркнул, что в России много красивых мест для путешествий: Алтай, Байкал, Карелия, Камчатка и многие другие. "Я уже не говорю о наших южных регионах", - отметил он.

"Мы создаем условия, чтобы удивительную природу и достопримечательности могли увидеть как можно больше граждан, в том числе талантливые и активные неравнодушные молодые люди", - добавил премьер.