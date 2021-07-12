В Крыму зафиксировали максимальный суточный прирост новых больных COVID-19 за пандемию

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Число новых заражений коронавирусом за сутки в Крыму составило 371, сообщил в понедельник на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава региона Сергей Аксенов.

Накануне было зафиксировано максимальное за весь период пандемии число новых случаев за сутки - 368. Предыдущий антирекорд фиксировался 13 января, тогда прирост составил 360 человек.

"За 11 июля на территории Республики Крым зарегистрирован 371 случай коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 312 выявлены при обращении за медицинской помощью, 57 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, два случая завозные из-за границы", - написал Аксенов. По его данным, количество выздоровевших за сутки составляет 45 человек.

Он уточнил, что за сутки на новую коронавирусную инфекцию проверены 4 034 человека.

22 июня из-за роста заболеваемости в Крыму вновь ужесточили ограничения, введенные из-за пандемии. Рекомендовано вакцинировать от коронавируса работников сфер туризма и услуг. До 1 сентября запретили ночную работу общепита, кроме обслуживания навынос и доставки, проведение развлекательных мероприятий. В Симферополе и Симферопольском районе, Ялте и Алуште запрещена работа дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов. Ограничена продажа билетов в театрах и кинотеатрах из расчета более чем 50% от вместимости залов. Также запрещено проведение выпускных вечеров.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Крыму выявлено более 50 тыс. заболевших, выздоровевших - около 45 тыс. человек, умерших - более 1,5 тыс. человек.