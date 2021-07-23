Дальнее плавание тельняшки. Как дьявольская полоска стала базовым принтом

Ко Дню военно-морского флота, который празднуют 25 июля, рассказываем, как из гардероба матросов тельняшка попала в "арсенал" модельеров и завоевала народную любовь, а также разбираемся, все ли полосатые свитера и футболки можно так называть

Фуфайка в полоску и ее подвиги Трудно сказать, когда и где появилась тельняшка. Старший научный сотрудник Центрального военно-морского музея Анатолий Белик установил, что во второй половине XVIII века в западных странах моряки использовали нательные рубахи, похожие на современные тельняшки. Нет четких описаний одежды, которую носили моряки английского, французского и испанского флотов того времени, но, в частности, во время Абукирского (1798) и Трафальгарского (1805) сражений матросы были одеты в однотонные и полосатые нательные рубахи разных цветов. Классической считается сине-белая фуфайка. Тем не менее, согласно одной из версий, первые тельняшки не всегда были такими: моряки вязали их сами из шерсти и хлопка, которые оказывались под рукой. Важнее всего при этом были яркость и способность выделяться на фоне моря и неба в случае, если матрос работает на мачте или оказался за бортом. Этим требованиям, как пишет Мишель Пастуро в книге "Дьявольская материя. История полосок и полосатых тканей", отвечали красно-белые фуфайки.

Тельняшка — трикотажная вязаная нательная рубашка с белыми и синими горизонтальными полосами, являющаяся традиционной частью формы одежды военных моряков. В русском флоте появилась в 1862-м. В современном ВМФ состоит на снабжении матросов и старшин, курсантов военно-морских училищ, воспитанников нахимовских училищ, военнослужащих морской пехоты. С 1979-го тельняшка с голубыми полосами состоит на снабжении военнослужащих воздушно-десантных войск Толковый Военно-морской Словарь (2010)

В русском флоте нательная вязаная рубаха появилась благодаря вице-адмиралу Евфимию Путятину, пишет капитан 2-го ранга, военный журналист Олег Щеблыкин в "Книге про тельняшку". Путятин в 1852 году на фрегате "Паллада" первым из русских адмиралов вышел в знойные тропические районы океана и два раза пересек экватор. Когда почти через четыре года он вернулся в Петербург, то предложил приспособить обмундирование моряков к условиям плаваний — ввести в русском флоте вязаную нательную рубаху. К нему прислушались, но "вязаную шерстяную фуфайку" получили моряки только тех кораблей, которые плыли на Дальний Восток. Тогда она, кстати, была однотонной — белой. Нательные вязаные рубахи с синими поперечными полосами — как у французских моряков — появились у одного из экипажей Балтийского флота в 1859 году. Их в качестве эксперимента приобрели во Франции. В 1874 году император Александр II издал указ, который сделал тельняшку не просто атрибутом моря и моряков, а обязательным элементом формы военного флота. В "Положении о довольствии команд Морского ведомства по части обмундирования и амуниции" тельняшку описывают так: "Рубаха вязанная из шерсти пополам с бумагою (с хлопком — прим. ТАСС); цвет рубахи белый с синими поперечными полосами, отстоящими одна от другой на 1 вершок. Ширина синих полос 1/4 вершка". Один вершок равнялся примерно 4,4 сантиметра. Во время Великой Отечественной войны тельняшка стала символом мужества, бесстрашия и отваги. Моряки пришли на помощь, когда на сухопутном фронте не хватало бойцов. Они вошли в состав бригад морской пехоты и стрелковых бригад.

Описание Моряки Северного флота, 1942 года © Евгений Халдей/ТАСС

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В бои были брошены только что сформированные части морской пехоты, и уже с первых дней сначала румыны, а затем немцы стали панически бояться бесстрашных и дерзких бойцов в тельняшках и бескозырках Е. П. Петров. Фронтовой дневник (1941–1942)

Усиливала эффект оптическая иллюзия, которую создавала полосатая ткань. Если несколько человек одеты в тельняшки и находятся рядом, кажется, что их больше, чем есть на самом деле. Ощущение массовости пугало противников и иногда заставляло отступать без боя. Отсюда выражение "Нас мало, но мы в тельняшках" — о сплоченной команде, которую невозможно победить. Во второй половине ХХ века тельняшки появились не только у моряков, но и у десантников. Полоски у ВДВ были светло-голубые, а у военно-морского флота темно-синий сменился на черный. К середине 90-х тельняшки ввели и в других родах войск: васильковые в Президентском полку и боевых подразделениях ФСБ, краповые (более темный и тусклый оттенок красного) — во внутренних войсках, или Росгвардии, оранжевые в МЧС, а зеленые в пограничных отрядах. Мода с военным подтекстом Вещи из гардероба военных периодически попадают на подиум. С условиями войны и глобальных конфликтов, когда особенно важно становится экономить ткань и одеваться удобно, во многом связана женская эмансипация в одежде. Например, носить брюки жительницы Европы начали в Первую мировую войну. Многие предметы мужского гардероба тоже появились в условиях военного времени. В их числе галифе — узкие внизу и расширенные сверху брюки, и плащ реглан с пелериной, которая закрывает руки. Слово "тренчкот" буквально означает "окопное пальто". Этот длинный приталенный двубортный плащ создали, когда понадобилось заменить традиционную непромокаемую верхнюю одежду из прорезиненной ткани на что-то более легкое. Тельняшка тоже проделала путь из гардероба военных в "арсенал" модельеров, а затем стала базовой вещью. Как говорит историк моды Ольга Вайнштейн (РГГУ), в Англии полосатая фуфайка "ассоциировалась с отважными матросами — повелителями морей". Поэтому начиная с конца XIX века сине-белая полоска стала появляться на детской одежде: мальчиков позиционировали как будущих моряков. Известны фотографии, на которых в тельняшку одет Алексей Николаевич, сын последнего российского императора Николая II. Цесаревич интересовался морским делом и был близок с матросами: проводил с ними много времени и называл любимой едой самую простую пищу: "Щи да каша и черный хлеб, который едят все мои солдаты".

Описание Великие княжны Татьяна Николаевна, Мария Николаевна и Анастасия Николаевна во время отдыха семьи российского императора Николая II в Финляндии © ТАСС

Сестры Алексея — великие княжны Татьяна Николаевна, Мария Николаевна и Анастасия Николаевна — тоже носили тельняшки. Причем за несколько лет до того, как появилась знаменитая коллекция Коко Шанель с полосатой сине-белой трикотажной фуфайкой. В 1917 году, когда это произошло, девочки были старше, чем на фотографиях в полосатых кофточках. Ту самую коллекцию Коко Шанель создала после того, как увидела тельняшки на моряках и рыбаках. Благодаря ей полосатая фуфайка стала одним из символов женской свободы и "бунта" против массивных пышных платьев, приобрела популярность в богемных кругах и начала ассоциироваться с французским шиком.

Дизайнеры забыли, что внутри платья есть женщины. Большинство женщин одеваются для мужчин и хотят, чтобы ими восхищались. Но они также должны быть в состоянии двигаться, сесть в машину, не порвав платья! Одежда должна быть естественной формы Коко Шанель

Именно Коко Шанель начала создавать вещи для повседневной носки из мягкого и пластичного трикотажа, который, как считалось, подходил только для рабочей одежды и белья. Модельер была убеждена, что этот материал идеален для курортов. "Распространение тельняшки как элемента модной одежды связано с модой на времяпрепровождение на морском берегу, — говорит Ольга Вайнштейн. — Это конец XIX — начало XX века, юг Франции, Нормандия. Там возникает мода на все, что связано с морем, и сине-белая полоска очень часто присутствует не только на тельняшках, но и на разных предметах, которые связаны с морем, например на купальниках, полотенцах, тентах, шезлонгах на пляже. Морская полоска превратилась в атрибут пляжной жизни".

Описание Габриэль (Коко) Шанель в тельняшке © Public Domain via Wikimedia Commons

Кроме Шанель, полосатую фуфайку выводил на подиум Ив Сен-Лоран: она появилась в его первой коллекции весна-лето 1962. Позже, в 1980-е, тельняшка стала одним из символов личного стиля еще одного модельера — Жан-Поля Готье. "Таким образом он позиционирует свою творческую свободу, право находиться вне моды, быть самим собой и делать все, что хочется", — говорит Ольга Вайнштейн. Сейчас тельняшка продолжает появляться в модных коллекциях, например у японского бренда Comme des Garçons, и считается элементом базового гардероба. Вариации на тему матросской формы — не только кофточки и футболки, но и, например, платья-тельняшки — легко найти в масс-маркете по разным ценам. Глянцевые журналы и порталы о моде каждый год публикуют новые рекомендации, как носить и с чем сочетать тельняшку, а стилисты утверждают, что она никогда не выйдет из моды.

Описание Модели на подиуме во время показа коллекции одежды Comme des Garçons, 2015 год © REUTERS/Charles Platiau

Ассоциации с тельняшкой и полосатой тканью, которые возникали в Европе, появлялись и в советской, а затем в российской культуре. Например, связь тельняшки с курортной модой заметна в мультфильме "Каникулы Бонифация": главный герой — лев Бонифаций — специально для отдыха покупает полосатый сине-белый купальный костюм. В цирке, где он работает, тельняшки носят только клоуны. Эта традиция связана еще с одним фактом из "биографии" полосатой ткани. "Полоска — один из атрибутов клоунов, элемент шутовского костюма. Так было еще в Средние века, когда ее считали атрибутом дьявола, нечистой силы, лукавства и в то же время легкости, свободы, — объясняет Ольга Вайнштейн. — Этот же оттенок "беззакония" сохранился в черно-белой тельняшке как атрибуте пиратского шика". Именно поэтому пираты из советского мультфильма "Остров сокровищ" тоже носят тельняшки. Правда, эти полосатые рубахи разноцветные — видимо, из пряжи, которая оказалась под рукой.

Увидел в зоопарке полосатую зебру: "Лошадь в тельняшке" К. И. Чуковский. От двух до пяти (1933–1965)

― Смотрите! Смотрите! Вон идет капитан корабля! ― закричали мальчишки, увидев пирата в полосатой тельняшке. ― Да-да! Я капитан!! Это я капитан! Юрий Дружков (Постников). Приключения Карандаша и Самоделкина (1964)

В российском шоу-бизнесе тельняшка — визитная карточка фронтмена группы "Мумий Тролль" Ильи Лагутенко, который в детстве мечтал стать моряком и служил в рядах ВВС Тихоокеанского флота. Среди его концертных костюмов классические бело-синие, "десантные" бело-голубые и "пиратские" бело-черные тельняшки, тельняшки с длинным и коротким рукавом, с разными вырезами и воротниками. Есть даже специальные — с названием группы "в окружении" горизонтальных полос.

В объятиях полупьяных женщин гибли моряки, // Тельняшки рвали и кололи прямо на груди "Мумий Тролль". Владивосток 2000 (1997)

Описание Лидер группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко © Александр Рюмин/ТАСС

"Сейчас большое разнообразие тельняшек, ткань может быть и в черную полоску, и в темно-синюю, и в красную, — отмечает Ольга Вайнштейн. — Кроме того, появился модный вид дизайна, когда поверх полосок наносятся другие изображения". Тельняшка или полосатая майка

Я десять лет не снимал с себя тельняшку, носил ее от стирки до стирки. Она не только согревала мое тело, она помогала "моему перу", не позволяла предаться излишнему словесному блуду и бахвальству. Затем тельняшка как-то сама собой перешла к моему сыну. Ее укорачивали в рукавах, чинили, раза два ушивали, и однажды я увидел в ванной полосатую грязную тряпку — остатками тельняшки мыли полы. Я возмутился, хотел заорать, но сдержал себя. Что делать, что делать?.. Такова жизнь! В. П. Астафьев. Тельняшка с Тихого океана (1984)

Военные относятся к тельняшкам "на гражданке" по-разному. Кто-то уверен, что право носить полосатую фуфайку нужно заслужить, тем более что десантникам ее выдают только после прыжка с парашютом в воду. Большинство участников обсуждений на форумах все же считают, что каждый может носить вещи, которые ему нравятся, а тельняшка — атрибут не только военных. Главное, подчеркивают они, — не выдавать себя за тех, кто служил, и не использовать в одежде знаки различия, например нашивки и шевроны бригад, родов и видов войск. Это уже административное правонарушение, за которое потребуют заплатить штраф. Вероятно, именно из-за того, что военные могут относиться к фуфайкам в полоску слишком трепетно, не все решаются называть полосатые кофточки или футболки тельняшками. Особенно если их обладатель не служил в армии, а сами вещи не похожи на форму моряков или десантников.

— Здравствуйте, вы тоже тельняшку ищете? — Я? Я вот футболочку взяла (смущенно). — Так это тельняшка! "Рогов в деле". СТС (2021)

На самом деле различить тельняшку и "полосатую майку" сложно. "Параметры" тельняшек строго регламентированы только в военной среде. У бретонской, то есть французской, 21 полоса по числу морских побед Наполеона, у английской и голландской — 12, столько же, сколько у человека ребер. Для русской тельняшки важна ширина полос, а не их количество: сначала белые были в четыре раза шире синих, а потом все они стали одинаковыми. Раньше значение придавали еще весу: "морская" фуфайка не могла быть легче 344 граммов.