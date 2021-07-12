Власти Петербурга сообщили, что "Алые паруса" не вызвали рост числа случаев COVID-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Двухнедельный мониторинг ситуации с заболеваемостью COVID-19 среди выпускников и членов их семей, организованный после проведения праздника "Алые паруса" в Санкт-Петербурге, выявил плавное снижение количества заразившихся из наблюдаемой группы. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" сообщила в понедельник вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина.

"Начиная со дня мероприятия по поручению главы федерального коронавирусного оперштаба Татьяны Алексеевны Голиковой вели мониторинг по заболевшим выпускникам и членам их семей. Сегодня - ровно две недели со дня праздника. И можно подводить итог мониторинга: признаков эпидемического следа от проведения выпускного мероприятия "Алые паруса" не выявлено. А если человеческим языком: все эти 14 дней, когда могла бы проявиться вспышка, количество заболевших из наблюдаемой группы плавно снижалось", - говорится в сообщении Потехиной.

Вице-губернатор также отметила, что ранее она обратилась ко всем педагогам и директорам школ с просьбой пройти вакцинацию от коронавируса, чтобы к новому учебному году успела сформироваться иммунная защита. "Очень хочется, чтобы смещенное расписание и запрет учиться в разных предметных кабинетах остались в прошлом", - добавила она.

Потехина также рассказала, что на прошлой неделе она ревакцинировалась - вновь "Спутником V". "И хотя титр антител у меня сейчас, через полгода после вакцинации, все еще довольно приличный - не хочу рисковать", - написала она.

Праздник "Алые паруса" состоялся в Петербурге 25 июня в очном формате. В условиях коронавирусных ограничений на мероприятии смогли присутствовать только выпускники Санкт-Петербурга и Ленинградской области и сопровождающие их педагоги, которые прошли вакцинацию или сдали ПЦР-тест. В прошлом году из-за пандемии праздник проходил без гостей, в онлайн-формате.