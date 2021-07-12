СМИ: в ФРГ количество привитых от COVID-19 превысило число тех, кто не получил прививку

БЕРЛИН, 12 июля. /ТАСС/. Число полностью привитых от коронавируса в Германии впервые превысило количество не получивших ни одной дозы вакцины. Об этом сообщил в понедельник телеканал N-tv .

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан проинформировал в Twitter, что 35,4 млн жителей страны, или 42,6% населения, "получили полную защиту" от коронавируса (то есть получили два компонента вакцины).

По оценке телеканала, не привиты на настоящий момент 41,5% граждан страны.

Как минимум один компонент в Германии, по оценке Минздрава, получили до сих пор 48,6 млн жителей (58,5%). В минувшее воскресенье за день было сделано всего 221 720 прививок от ковида, что сопоставимо с показателями февраля текущего года. "Но в отличие от февраля вакцины предостаточно", - посетовал Шпан.

Вакцинация от коронавируса началась в Германии в конце декабря прошлого года. Используются препараты, разработанные консорциумом BioNTech и Pfizer, компаниями Moderna, AstraZeneca, а также Johnson & Johnson.