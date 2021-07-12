Суточное число госпитализаций с COVID-19 в Подмосковье за неделю снизилось на 14%

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Уже 15 тыс. больничных коек развернуто в Подмосковье для борьбы с коронавирусом, ежедневная госпитализация пациентов снизилась на 14%. Об этом в понедельник сообщила зампред правительства - министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Вакцинация от коронавируса в Москве. Что нужно знать

"Прирост выявленных случаев коронавируса за прошедшую неделю составил 5%, это плюс 17,5 тыс. человек. При этом среднее количество выявлений в день сократилось примерно на 7%. В Подмосковье развернуто 15 тыс. коек, мы доразвернули окончательно наш госпиталь в парке "Патриот". Среднее количество госпитализаций у нас снижается, то есть на 14% снизилась ежедневная госпитализация", - сказала Стригункова на совещании с правительством Подмосковья и главами городских округов.

Ранее она сообщала, что более 2 млн человек в Московской области прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции, из них около 550 тыс. человек старше 60 лет.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся коронавирусом в России. Всего выявлено 345 012 случаев заражения, выздоровели 277 820 человек, умерли 6 751.