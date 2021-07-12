В ГП заявили о ликвидации в России за 2,5 года 29 тыс. несанкционированных свалок

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Прокуроры за 2,5 года добились ликвидации и рекультивации 29 тыс. несанкционированных свалок. Об этом в понедельник сообщил начальник отдела Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры РФ Евгений Надыршин.

"Хотелось бы отметить, что за последние 2,5 года по мерам прокурорского реагирования организована ликвидация и рекультивация 29 тыс. несанкционированных свалок, в том числе 1 200 в лесном фонде", - сказал он в Совете Федерации на совещании по вопросу о ликвидации мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления на землях лесного фонда.

Надыршин сообщил, что, помимо образования стихийных свалок, допускается неправомерное использование лесного фонда под складирование отходов различных классов опасности путем захвата лесных участков, которые прилегают к легальным объектам размещения и обработки отходов. "Зачастую лес используют для сброса вредных и опасных веществ", - сообщил представитель Генпрокуратуры.

Он добавил, что в ходе последней проверки прокуроры выявили 76 тыс. нарушений законодательства только в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, возбуждено 38 уголовных дел, внесено 24 тыс. представлений.