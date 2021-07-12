В Воронежской области выделили землю для строительства школы

ВОРОНЕЖ, 12 июля. /ТАСС/. Земля для строительства новой школы в поселке Орловка Хохольского района Воронежской области передана из федеральной собственности в ведение правительства региона. До сих пор более 200 детей в поселке обучаются в одном здании с кабинетами врачей психоневрологического диспансера, отделениями почты и банка, сообщается в понедельник на сайте Общероссийского народного фронта (ОНФ).

"Правительству Воронежской области передали полномочия по распоряжению находящимися в федеральной собственности земельными участками, на которых власти намерены построить новую школу в поселке Орловка. Образовательное учреждение посещают более 200 детей из трех близлежащих населенных пунктов Хохольского района. Оно работает больше 50 лет и до сих пор не имеет отдельно стоящего здания: под одной крышей со школой находятся торговые точки, отделения почты и банка, кабинеты врачей областного психоневрологического диспансера", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, в региональное отделение ОНФ обратились родители учащихся школы в Орловке, они рассказали о занятиях детей в помещениях, не соответствующих элементарным требованиям, об отсутствии актового зала, медицинского кабинета, о нехватке классов, о том, что некоторые классы расположены в крыле здания 1906 года постройки. По данным ОНФ, школьники по 15 минут идут до ближайшей спортивной площадки, где проводятся уроки физкультуры.

Представители ОНФ выяснили, что подходящий участок земли для новой школы находился в федеральной собственности и относился к Всероссийскому научно-исследовательскому институту кукурузы, но не использовался более 20 лет. "Руководство института согласилось переуступить ее региону или муниципалитету. <...> Полномочия по управлению и распоряжению федеральными землями, на которых хотят возвести новую современную <...> школу, переданы правительству Воронежской области", - говорится в сообщении.