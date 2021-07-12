Минпросвещения заявило о росте доступности дошкольного образования с 2019 года на 20%

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Доступность дошкольного образования в России с 2019 года для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет выросла с 78% до более 98%, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Минпросвещения.

Ранее издание "Известия" со ссылкой на данные Минпросвещения сообщило, что стопроцентная доступность детсадов на июнь 2021 года обеспечена только в 37 субъектах. В остальных эта доля составляет 93-99%.

"Еще в 2019 году доступность дошкольного образования для детей до трех лет не превышала по стране 78%. Благодаря активной работе по созданию новых мест в яслях и детских садах удалось существенно повысить этот показатель. По данным Минпросвещения России, доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, по состоянию на 1 июля 2021 года, составила более 98%", - сообщили в пресс-службе.

В министерстве добавили, что задача по достижению и сохранению в регионах России 100-процентной доступности дошкольного образования решается прежде всего за счет создания дополнительных мест для детей дошкольного возраста в рамках реализации федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография".

"Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, продолжена работа по созданию новых мест в яслях и детских садах. По итогам 2020 года, создано 75 853 места для детей до трех лет. В 2021 году планируется создать еще свыше 73 500 мест", - добавили в министерстве, отметив, что "особое внимание уделяется строительству новых объектов в сельской местности, их оснащению современным оборудованием во всех регионах страны".