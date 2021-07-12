Вьетнам проведет переговоры с Россией о закупке 40 млн доз "Спутника V"

Согласно предложению Минздрава Вьетнама, одобренному главой правительства, местная компания T&T будет вести переговоры с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о коммерческих поставках вакцины "Спутник V" в количестве 40 млн доз. Закупка будет осуществляться за счет личных средств вьетнамской компании.

По информации министерства здравоохранения, ранее вьетнамская сторона уже достигла договоренности с РФПИ о поставке в республику 20 млн доз вакцины в 2021 году. Также Вьетнам обсуждает с РФ возможность создания на своей территории завода по производству препарата "Спутник V" мощностью до 100 млн доз вакцины в год.

В текущем году Вьетнам намерен получить в общей сложности 105 млн доз вакцин зарубежного производства. Договоренности о коммерческих поставках достигнуты с производителями "Спутника V", британско-шведской вакцины AstraZeneca, а также американских Pfizer и Moderna.

Кампания вакцинации против COVID-19 продолжается здесь с марта и к настоящему моменту охватила чуть более 4 млн человек из 96-миллионного населения Вьетнама.

Согласно данным Национального координационного комитета по профилактике и контролю за распространением заболевания COVID-19, за все время с начала пандемии во Вьетнаме с января 2020 года были выявлены 31 590 инфицированных. Из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 123 человека. В медицинских учреждениях под наблюдением врачей сейчас остаются 22 192 заболевших.