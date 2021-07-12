В Туапсинском районе Кубани начались выплаты жителям, пострадавшим от подтоплений

КРАСНОДАР, 12 июля. /ТАСС/. Денежные компенсации жителям, пострадавшим при подтоплениях, произошедших на прошлой неделе, начали выплачивать в Туапсинском районе Краснодарского края. На данный момент денежная компенсация уже выплачена 560 пострадавшим, сообщается в официальном Instagram -аккаунте администрации муниципалитета.

"В Туапсинском районе начали выплачивать денежную компенсацию жителям, пострадавшим во время ЧС. Материальную помощь начали получать жители Туапсинского района, пострадавшие во время стихии. Денежная компенсация уже выплачена свыше 560 подтопленцам", - говорится в сообщении.

Уточняется, что объем нанесенного ущерба оценивали специальные комиссии в ходе обследования подтопленных домов, сформирован список пострадавших.

"Определены виды компенсации. При частичной утрате имущества первой необходимости сумма выплаты составляет 50 тыс. рублей на каждого члена семьи, при полной утрате - 100 тыс. рублей на члена семьи, предусмотрена также единовременная финансовая поддержка в размере 10 тыс. рублей на каждого пострадавшего", - добавили в пресс-службе.

Также отмечается, что по 10 тыс. рублей уже получили 340 человек, по 50 тыс. рублей - более 90, по 100 тыс. рублей - 130 жителей. В пресс-службе добавили, что работа в этом направлении продолжается.

Сильные дожди начались в Сочи в минувшее воскресенье. По данным синоптиков, циклон должен был пройти по всей территории Краснодарского края. В ночь на 6 июля сильные осадки выпали еще в пяти муниципалитетах региона, режим ЧС действует в Сочи, Горячем Ключе, Геленджике, Славянском, Северском, Туапсинском районах. Купание на пляжах на побережье было запрещено. В среду циклон покинул территорию края.