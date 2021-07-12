В Таиланде у семи строителей обнаружили сразу два варианта коронавируса

БАНГКОК, 12 июля. /ТАСС/. Смешанный вариант коронавируса, состоящий из штаммов "альфа" и "дельта", обнаружен у семи рабочих одного из строительных лагерей таиландской столицы Бангкока. Об этом заявили в понедельник на ежедневной пресс-конференции представителей министерства здравоохранения королевства.

По словам главы департамента научно-медицинских исследований ведомства Супхакита Сирила, смешанная инфекция обнаружена с помощью ПЦР-тестов у семи рабочих. "Во время массового тестирования в одном из лагерей строителей в Бангкоке выявлены случаи смешанной инфекции, у одного человека одновременно обнаружены два штамма - "альфа" и "дельта", - рассказал специалист. - Таких пациентов семь".

С 28 июня столичные лагеря, где проживают рабочие строительных площадок и были выявлены кластеры распространения инфекции, закрылись на карантин на 30 дней. Это ограничение, призванное справиться с третьей волной коронавируса, пока никак не замедлило рост числа заразившихся, поскольку объявление властей прозвучало за несколько дней до вступления в силу и многие строители успели разъехаться по королевству.

Сирила пояснил, что в таких сообществах, где люди проживают в условиях скученности, могут возникать смешанные варианты инфекции. "Такие случаи есть и в других странах, - продолжил он. - У наших пациентов пока нет симптомов, так что, вероятно, смешанная инфекция не означает, что болезнь должна проходить тяжелее". Он добавил, что органы здравоохранения продолжат наблюдать за инфицированными.

В Таиланде первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. В понедельник Минздрав информировал о 8 656 заразившихся и 80 умерших из-за коронавируса за сутки. На данный момент общее число инфицированных в стране превысило 345 тыс., вылечились более 251,6 тыс. человек, умерли 2,7 тыс. пациентов. Между тем с 12 по 25 июля в Бангкоке и девяти других провинциях на фоне третьей волны коронавируса вводится комендантский час, который будет действовать с 21:00 до 04:00 по местному времени (с 17:00 до 00:00 мск).