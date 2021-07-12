Власти Алтайского края отказали золотодобытчикам в аренде участка

БАРНАУЛ, 12 июля. /ТАСС/. Минприроды Алтайского края отказало золотодобывающей артели "Солнечная" в аренде земельных участков в Солонешенском районе из-за найденных на территории краснокнижных растений. Обращение к властям о возможном экологическом ущербе направили местные жители, сообщила в понедельник пресс-служба правительства Алтайского края.

"Считаем необходимым отказать в предоставлении лесных участков в аренду с целью добычи россыпного золота. Предоставление участков с целью добычи рассыпного золота будет противоречить природоохранному законодательству и может повлечь значительное причинение ущерба окружающей среде. Артель "Солнечная" в известность поставлена", - цитирует пресс-служба зампредседателя правительства Алтайского края Александра Лукьянова.

Как отметили в правительстве региона, после обращения жителей Солонешенского района Минприроды Алтайского края рассмотрело заявление артели "Солнечная" по предоставлению лесного участка в аренду без проведения торгов для геологического изучения недр и разработки полезных ископаемых в Солонешенском участковом лесничестве. В результате обследования участков были найдены места обитания редких видов растений, занесенных в Красную книгу Алтайского края и Российской Федерации - рябчика шахматного и кандыка сибирского.

По информации Минприроды Алтайского края, эти редкие растения находятся под угрозой исчезновения и охраняются на государственном и региональном уровнях. При добыче золота снятие плодородного слоя почвы неизбежно, так как специалисты выравнивают площадки для буровых установок, прокладывают шурфы (вертикальные выработки в грунте, ямы - прим. ТАСС), выравнивают подъездные дороги. Эти работы могут привести к изменению или уничтожению генетического фонда растений, животных и других организмов, последствия которых непредсказуемы для окружающей среды.

"Обнаруженная плотность редких видов растений не позволит заниматься золотодобычей с соблюдением природоохранного законодательства. Так, согласно федеральному законодательству, краснокнижные растения и животные повсеместно подлежат изъятию из хозяйственного использования. Запрещается деятельность, ведущая к сокращению их численности и ухудшающая среду их обитания", - сообщили в региональном Минприроды.