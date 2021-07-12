В Чечне построят детский сад и спортивный комплекс для развития сельских территорий

ГРОЗНЫЙ, 12 июля. /ТАСС/. Власти Чечни планируют в 2022 году ввести в эксплуатацию новый физкультурно-спортивный комплекс и детский сад в рамках подпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". Об этом ТАСС рассказал заместитель председателя правительства и министр сельского хозяйства региона Ибрагим Закриев.

"В рамках подпрограммы к концу 2022 года планируется завершить строительство детского сада на 140 мест и физкультурно-спортивного комплекса в сельском поселении Цоци-Юрт Курчалоевского муниципального района, строительство газовых сетей и локальных водопроводов общей протяженностью более 56 км, комплексное обустройство двух площадок под компактную жилищную застройку, а также благоустройство сельских территорий для создания детских игровых площадок. Начато строительство сельского дома культуры на 200 мест, ввод которого запланирован на 2021 год", - отметил он.

По его словам, в 2021 году по данной программе две семьи смогли улучшить свои жилищные условия за счет социальных выплат, а еще шесть семей получат индивидуальные дома к концу года по договорам найма. "Кроме того, в перечень мероприятий государственной программы РФ "Комплексное развитие сельских территорий" планируется включить проект "Комплексное развитие села Сержень-Юрт Шалинского муниципального района Чеченской Республики на 2021-2023 гг.". В рамках указанного проекта планируется осуществить капитальный ремонт внутрипоселковых сетей водоснабжения протяженностью 2,45 км и электроснабжения протяженностью - 12,5 км, и строительство общеобразовательной школы на 720 мест", - рассказал Закриев.

Он также отметил, что в этом году была предусмотрена поддержка в виде гранта "Агростартап" 25 субъектам МСП на общую сумму 76,9 млн рублей. "В настоящее время уже завершены конкурсные отборы и в полном объеме доведены до сельскохозяйственных товаропроизводителей указанные средства", - добавил министр.

Госпрограмма комплексного развития сельских территорий была утверждена правительством РФ в конце мая 2019 года. Общий объем ее финансирования в 2020-2025 годах составит около 2,3 трлн рублей, из которых 1 трлн рублей должен быть выделен из федерального бюджета. Структура проекта госпрограммы предусматривает реализацию четырех ведомственных проектов и трех ведомственных целевых программ.