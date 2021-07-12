Аэропорту Абакана присвоено имя Героя Советского Союза Василия Тихонова

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Международному аэропорту федерального значения Абакан в Хакасии присвоено имя Героя Советского Союза Василия Тихонова. Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Присвоить международному аэропорту Абакана имя В. Г. Тихонова", - говорится в указе.

В марте 2020 года глава республики Валентин Коновалов сообщал, что после федерального конкурса "Великие имена России" к нему обратились представители общественности, предложившие присвоить аэропорту имя Тихонова или заслуженного пилота РФ Петра Аткина.

Тихонов родился в 1909 году на юге Енисейской губернии. В 1941 году участвовал в бомбардировке важных военных и промышленных объектов нацисткой Германии. В августе 1941 года он в составе 81-й дальнебомбардировочной авиадивизии совершил три успешных боевых вылета на Берлин, за что ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Всего за годы войны генерал Тихонов выполнил 21 боевой вылет. Умер в 1976 году, похоронен в Абакане.