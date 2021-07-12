Компенсации после ливней с градом получили более трех тыс. жителей Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Более трех тыс. человек получили выплаты по 10 тыс. рублей после подтоплений и ливней на Ставрополье. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе губернатора края.

"На данный момент денежные выплаты в размере 10 тыс. рублей получили 553 человека в Благодарненском городском округе и 2 665 человек в Георгиевском городском округе. В Ипатовском и Буденновском городских округах завершается сбор документов для предоставления аналогичной выплаты", - говорится в сообщении.

В начале июля в Ставропольском крае прошли ливни с градом и порывами ветра до 27 м/с. В результате в нескольких районах подтопило придомовые территории, ветром были повреждены крыши домов. Наиболее серьезные последствия стихии отмечались в городе Ипатово с населением более 22 тыс. человек.

"Не затягивайте с бюрократическими процедурами. Люди ждут помощь в восстановлении своего имущества, ее надо предоставить максимально быстро", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова, обратившегося к главам муниципалитетов и профильных краевых ведомств.