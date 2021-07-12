Власти Владимирской области разрешили посещать кафе недавно перенесшим COVID-19

ТАСС, 12 июля. Предприятия общественного питания и сферы услуг во Владимирской области будут принимать не только прошедших вакцинацию от коронавируса или предъявивших отрицательный ПЦР-тест, но и клиентов, перенесших COVID-19 в период последних шести месяцев. Соответствующие изменения в свой указ внес в понедельник губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, сообщила пресс-служба администрации региона.

Ранее, 8 июля, власти Владимирской области сообщили, что большинство предприятий сферы услуг в регионе с 12 июля перестанут принимать клиентов без сертификата о вакцинации или отрицательного теста на коронавирус.

"Общепит и сфера услуг открыты не только для привившихся от коронавируса и имеющих свежий отрицательный ПЦР-тест граждан, но и для переболевших COVID-19 в последние полгода", - говорится в сообщении.

Теперь в рестораны, кафе, столовые и другие организации общепита будут пускать людей, имеющих действующий QR-код или сертификат о вакцинации на бумажном носителе, либо получивших отрицательный ПЦР-тест, либо предъявивших справку о перенесенном за последние полгода коронавирусе. Справку о том, что с даты выздоровления прошло не более шести месяцев, нужно получить в поликлинике по месту жительства. Срок действия ПЦР-теста - три дня.

"Те же требования предъявляются к клиентам салонов красоты, косметических, СПА- и массажных салонов, соляриев и саун, а также к посетителям фитнес-центров, плавательных бассейнов и организаций досуга, в том числе ночных клубов, дискотек, кинотеатров и кинозалов", - уточняет пресс-служба. С 15 июля мера будет распространяться на гостиницы и другие места временного проживания. Дети и подростки до 18 лет смогут посещать различные заведения общепита в сопровождении родителей или иных законных представителей, предъявивших QR-код, отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенном в последние полгода коронавирусе.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, во Владимирской области за прошедшие сутки зарегистрировано 233 случая заражения коронавирусом. Всего в регионе отмечено 39 030 случая ковида, выздоровели 36 368 человек, 1 319 умерли.