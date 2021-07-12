Совбез Украины исключил возможность блокирования Facebook в стране

КИЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Власти Украины признают, что не в состоянии эффективно заблокировать ее жителям доступ в Facebook, но продолжат борьбу с пользователями соцсети, которые "поливают грязью страну и ее руководство". Об этом в понедельник заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Как на Украине заблокировать Facebook? Это невозможно", - сказал он.

При этом Данилов констатировал, что "есть люди, которые занимаются политической грязью" по отношению к Украине и ее руководству. "Как с ними бороться? Мы рассматриваем определенные процессы, как бороться именно с этими людьми. Но как заблокировать полностью Facebook, я считаю, что это просто невозможно", - добавил он.

Ранее в СНБО сообщали, что в ведомстве решили сосредоточиться на выработке механизмов и алгоритмов блокировки запрещенных веб-ресурсов.