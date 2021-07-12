Ограничений на консультацию по медотводу для прививки от COVID-19 в Москве нет

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Жители Москвы могут проконсультироваться по поводу медицинского отвода от прививки от коронавируса в любой из поликлиник города, никаких ограничений нет. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"Проконсультироваться перед вакцинацией от коронавируса можно в любой поликлинике города. Никакого ограничивающего приказа департамент здравоохранения не распространял. Наличие противопоказаний для вакцинации определяет врач при приеме пациента в поликлинике по месту прикрепления и фиксирует их в амбулаторной карте пациента", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что перечень заболеваний и состояний для медотвода небольшой. Врачи рекомендуют временно отложить прививку при острых инфекционных заболеваниях, обострении серьезных хронических заболеваний, при жизнеугрожающих и неотложных состояниях. Как правило, в таком состоянии люди находятся на больничном или в стационаре и вряд ли могут продолжать работу. Такие работники не подлежат обязательной вакцинации.

В пресс-службе отметили, что осуществляется автоматическая сверка данных о вакцинированных работниках с ЕМИАС и государственной информационной системой Минздрава России (Единый по стране регистр вакцинированных), а также проверяется выполнение показателя в 60%.

"Информация о медотводах, прошедшей болезни и других причинах отказа от прививки скорее полезна самому работодателю, для понимания уровня защищенности его коллектива и клиентов. Такие работники относятся к оставшимся 40%", - добавили в пресс-службе.