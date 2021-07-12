"Ведомости": суд отложил рассмотрение дела о блокировке YouTube-канала "Царьград"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил ходатайство компании Google об отложении рассмотрения дела по иску телеканала "Царьград" относительно блокировки его канала на платформе YouTube, пишет в понедельник газета "Ведомости".

Компания подала ходатайство для "мирного урегулирования спора", сообщил газете управляющий партнер Art de Lex Дмитрий Магоня, представляющий интересы владельца телеканала. Рассмотрение дела перенесено на 16 августа. Копия ходатайства есть в распоряжении издания, ее подлинность подтвердил адвокат.

Арбитражный суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск телеканала "Царьград" к компании Google по поводу блокировки канала на платформе YouTube. В соответствии с решением суда компания должна была возобновить доступ к аккаунту и каналу телеканала "Царьград" в YouTube, а также исполнить договор на монетизацию канала.

В июле 2020 года "Царьград" сообщил о блокировке его канала с более чем миллионом подписчиков на платформе YouTube. Как поясняли в Google, аккаунт телеканала был заблокирован в связи с "нарушением экспортного законодательства". Председатель совета директоров группы компаний "Царьград" Константин Малофеев находится под санкциями США с 2014 года.