Дезинсекцию проведут в одном из районов Крыма из-за сообщений о лихорадке Западного Нила

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Дезинсекцию водоемов и территорий у многоквартирных домов и социальных учреждений проведут в Джанкойском районе Республики Крым после сообщений о лихорадке Западного Нила, сообщил в понедельник журналистам начальник территориального отдела по Джанкойскому району управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Денис Смирнов.

Он отметил, что ранее появилась информация о случае заражения лихорадкой на территории района, который пока официально не подтвержден.

"Сыворотки крови сейчас доставлены в лабораторию. После того, как будет подтвержден диагноз, можно будет говорить, что заболевание имеет место. Тем не менее, службой приняты все меры, даже по предварительному диагнозу. Проведены санитарно-противоэпидемические комиссии при администрации города, района, на которых принят полный объем противоэпидемических мер. <…> Были отобраны имаго комаров и личиночные стадии, отправлены на анализ. Результаты отрицательные", - уточнил глава отдела.

Смирнов отметил, что в ходе работы санитарно-противоэпидемической комиссии (СПЭК) были приняты решения о дезинсекции водоемов, заболоченных территорий, территорий образовательных учреждений, возле многоквартирных домов. "Были даны поручения о проведении иссушения заболоченных мест", - сказал он.

Смирнов отметил, что уровень летальности от лихорадки составляет 10%, в некоторых случаях заболевание не вызывает симптомов. При этом вакцины от лихорадки не существует, поэтому эффективной профилактикой, как пояснил Смирнов, будет уничтожение насекомых. "Хотелось бы обратиться к населению, необходимо посмотреть все свои территории, провести окосы на своих территориях, использовать противомоскитные сетки на окнах, можно пользоваться репеллентами от насекомых", - добавил он.

Лихорадка Западного Нила - острое вирусное заболевание, инкубационный период которого колеблется от нескольких дней до трех недель. Болезнь может протекать с поражением центральной нервной системы в виде менингитов или менингоэнцефалитов, а также в гриппоподобной форме с головными болями, повышением температуры тела и першением в горле. Распространен вирус в основном в тропических и субтропических регионах, но в последнее время все чаще фиксируется в нетропических странах. Вирусу, в первую очередь, подвержены птицы, но также люди и многие млекопитающие, которые заражаются после укуса комаров-переносчиков.