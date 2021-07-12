Власти Камчатки запустили цифровую версию карты затопленных судов Авачинской бухты

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Цифровую версию карты затопленных судов Авачинской бухты запустили власти Камчатки. Об этом сообщил губернатор края Владимир Солодов в своем Telegram-канале в понедельник.

"Переходим к активной реализации генеральной уборки акватории на Камчатке в рамках поручения Михаила Мишустина по итогам поездки премьера по Дальнему Востоку. Сегодня запустили цифровую версию карты затопленных судов Авачинской бухты", - сказано в сообщении.

На данный момент на карте, которая опубликована на сайте краевого правительства, обозначены 80 судов. Губернатор отметил, что затопленный металлолом поднимают и утилизируют. Кроме того, на сайте можно отслеживать статус и работы по каждому судну в режиме реального времени.

Летом 2020 года в ходе рабочей поездки по российскому Дальнему Востоку премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин призвал расчистить акватории макрорегиона от кладбищ затонувших кораблей. По разным подсчетам, в Авачинской бухте на Камчатке затоплено более 80 судов - как военных, так и рыболовецких. Есть среди них и шхуны браконьеров из азиатских и африканских стран.