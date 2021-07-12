Минобрнауки до 2022 года определит условия выдачи студентам цифровых дипломов

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования России намерено до 2022 года определить условия выдачи электронных дипломов студентам вузов, заявили ТАСС в понедельник в пресс-службе министерства.

"В рамках дорожной карты реализации целевой модели суперсервиса "Цифровые документы об образовании онлайн" Минобрнауки России до 2022 года разработает федеральный закон "О внесении изменений в федеральный закон "Об образовании в РФ", которым будут определены условия выдачи документов об образовании и о квалификации в электронной (цифровой) форме", - сообщили в пресс-службе.

В министерстве отметили, что условия выдачи документов об образовании и о квалификации в цифровой форме, порядок архивного хранения документов об образовании, государственные информационные системы для реализации суперсервиса, на базе которого планируется формировать и хранить электронные дипломы, будут определены подзаконными нормативными правовыми актами.

"Все вышеперечисленное позволит студентам в дальнейшем получать документы об образовании и о квалификации в цифровом виде", - заключили в Минобрнауки.

На совещании с членами правительства РФ 13 января 2021 года президент РФ Владимир Путин, отметив удобство работы суперсервисов на портале госуслуг, поручил активно развивать их функционал. Запуск в России суперсервисов предусмотрен национальным проектом "Цифровая экономика".