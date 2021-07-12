Голикову и Кириенко назначили сопредседателями оргкомитета волонтерской премии "Мы вместе"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин распорядился образовать оргкомитет международной премии в сфере добровольчества "Мы вместе", назначив его сопредседателями вице-премьера Татьяну Голикову и заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

В состав оргкомитета премии также вошли руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева, замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, глава Россотрудничества Евгений Примаков, начальник Управления президента РФ по общественным связям и коммуникациям Александр Смирнов и другие, указано в документе.

О премии

Премия "Мы вместе" посвящена достижению национальных целей развития России до 2030 года и состоит из четырех треков "Волонтеры и НКО", "Бизнес", "Медиа" и We arе together ("Мы вместе"). Подать заявку можно на сайте премия.мывместе.рф. По словам председателя совета Ассоциации волонтерских центров, соорганизатора премии Артема Метелева, грантовый фонд премии составит 90 млн рублей. Победители могут получить гранты до 2,5 млн рублей, а также другие награды.

Претендовать на премию могут физлица от 14 лет и представители организаций. Заявочный этап проходит с 18 мая по 5 июля. Заочная оценка работ - с 6 июля по 1 августа, эксперты выберут полуфиналистов. Полуфиналы премии состоятся на окружных фестивалях "Мы вместе" со 2 августа по 1 октября. Проекты финалистов будут оценены в ходе народного голосования, а также членами жюри с 15 октября по 5 ноября. Победителей объявят 5 декабря на форуме "Мы вместе".

Премия проходит в рамках нацпроекта "Образование" федерального проекта "Социальная активность". Ее организатор - платформа Dobro.ru, оператор - Ассоциация волонтерских центров.