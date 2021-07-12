Политики Крыма считают, что статья Путина подчеркивает единство россиян и украинце

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Статья президента России Владимира Путина, опубликованная в понедельник, подчеркивает единство россиян и украинцев и необходимость сотрудничества государств, рассказали ТАСС общественники и политики Крыма. Они также выразили надежду, что статью внимательно прочитают на Украине и уловят содержащиеся в ней сигналы.

Статья президента РФ "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликована в понедельник на сайте Кремля. Глава государства написал об общности народов двух стран, отметил, что духовные, человеческие, цивилизационные связи двух стран формировались столетиями и "восходят к одним истокам, закалялись общими испытаниями, достижениями и победами". Он также уверен, что настоящая суверенность возможна для Украины именно в партнерстве с Россией. Путин заключил, что "Россия никогда не была и не будет "анти-Украиной". А какой быть Украине - решать ее гражданам".

"Мы - единый народ, у нас ментальность одна, исторические корни одни, у нас языки похожи, самое главное, что героическое прошлое одно - вместе мы отстаивали Родину во всех битвах, мы - едины. И мы в Крыму согласны с президентом: мы не против украинского народа, понимаем, что украинский народ тоже понимает, что на самом деле происходит", - сказал первый вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс.

Председатель "Украинской общины Крыма" Анастасия Гридчина, которая сейчас является одним из наиболее активных спикеров региона на международных площадках, в том числе в ООН, отметила, что тесная связь народов сохраняется до сих пор. Когда в 2014 году жители полуострова приняли решение о воссоединении с Россией, проживающие здесь этнические украинцы также участвовали в событиях Крымской весны. Кроме того, официальными языками в Крыму в равной степени считаются русский, украинский и крымскотатарский как языки трех титульных для региона национальностей.

"Выводы [из приведенных в статье фактов] очевидны для любого думающего и честного с собой человека: у нас общая история, общая память. Поэтому и не получается у неоидеологов сегодняшней украинской власти разорвать эту историческую ткань, выкраивая не лучшие фрагменты и пытаясь сшить что-то новое. Своими именами названо то, что происходит в братской стране сегодня: внешнее управление и попытка создания "анти-России", политика по превращению братского народа в инструмент борьбы с Россией", - отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

За сотрудничество, но против нацизма

В Крыму подчеркивают, что регион готов к сотрудничеству с украинскими партнерами, но одной из главных проблем во взаимоотношениях остаются украинский национализм, открыто поддерживаемый государством, и русофобская деятельность Киева.

"Надеюсь, что статья президента РФ будет каким-то образом прочитана не только у нас в России, но и на Украине. Полагаю, что слова действительно хорошие и нужные. Мы не враги украинскому народу, но мы никогда не поддержим национализма, шовинизма, фашизма. <…> Конечно, есть те, кто не поддерживает [русофобскую] политику Украины, и я верю, что через некоторое время они наберут силу, что есть такие люди и в Верховной раде, которые не поддерживают политику разделения и ненависти", - сказала сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.

Депутат Фикс отметил, что Крым готов рассматривать различные варианты взаимодействия. Одной из нитей, которые, несмотря на все предпринятые Украиной меры, связывает полуостров с украинцами, остается туристическая сфера - интерес туристов из соседнего государства очень высок.

"Мы неоднократно заявляли, что Крым готов принимать и украинцев, и латышей, и литовцев, и эстонцев - всех Крым готов принимать, чтобы люди имели возможность отдыхать и поправлять здоровье. Но мы против нацизма, мы против той политики, которую проводит руководство Украины, стремясь разделить Россию и Украину, мы против того, чтобы нацистская идеология "вдалбливалась" детям в школах", - отметил он.

Гридчина также выразила надежду, что со статьей Путина ознакомятся не только в России, но и на Украине. "Так как данная статья абсолютно верно и очень основательно описывает, почему наши народы братские, ведь, к сожалению, в наше время об этом многие стали забывать", - добавила Гридчина.