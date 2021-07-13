В России для получения охотничьего билета могут ввести экзамен на охотничий минимум

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Правительство РФ предлагает обязать кандидатов на получение охотничьего билета проходить обучение и сдавать экзамен на знание требований охотничьего минимума. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на протокол совещания вице-премьера Виктории Абрамченко с представителями Минприроды, Минздрава, Минюста, МВД и Росгвардии.

По данным издания, в охотничий минимум входят основы биологии диких животных, правила охоты, техника безопасности. Кандидатам также будет необходимо иметь заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием, среди которых психические заболевания и болезни глаз.

Как сообщают "Известия", ведомствам необходимо представить в правительство доработанные поправки в закон "Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" до 19 июля.

В аппарате Абрамченко газете подтвердили обсуждение корректировки законодательства в части выдачи охотничьего билета, а также вышеперечисленных требований к претенденту на владение охотничьим ружьем. "Этот механизм необходим как дополнительная превентивная мера. Таким образом, медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к владению охотничьим оружием будет обязательно и для получения охотничьего билета", - отметили в аппарате вице-премьера.

В Минприроды РФ напомнили, что охотничий билет дает право на покупку, хранение и ношение охотничьего оружия. Росгвардия предложила включить в перечень требований для получения охотничьего билета предоставление справки об отсутствии медицинских противопоказаний, что даст возможность на начальном этапе выявить граждан с противопоказаниями к владению оружием, пояснили в ведомстве.

По информации "Известий", в настоящее время охотничий билет могут получить совершеннолетние лица с отсутствием непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного преступления. Кроме того, необходимо ознакомиться под роспись с требованиями охотничьего минимума, после чего охотник имеет право претендовать на оружие, ему также нужно оформить лицензию на приобретение.