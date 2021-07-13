Путин приветствовал участников форума "Здоровье нации - основа процветания России"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Всероссийского форума "Здоровье нации - основа процветания России". Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Ваш традиционный форум пользуется заслуженным авторитетом как востребованная площадка для экспертного, заинтересованного обсуждения актуальных проблем, связанных с развитием здравоохранения, улучшением демографической ситуации, повышением доступности медицинской помощи, защитой окружающей среды", - говорится в сообщении.

Путин подчеркнул, что на нынешнем форуме приоритетное внимание будет уделено вопросам организации работы медицинских учреждений в условиях пандемии коронавируса, совершенствованию профилактики и лечения опасных инфекционных заболеваний.

Кроме того, глава государства отметил значимый вклад в решение этих задач "Лиги здоровья нации", которая объединяет в своих рядах ведущих ученых, врачей, представителей деловых кругов, НКО.

"Уверен, что ваша встреча пройдет, как всегда, в конструктивном ключе, а инициативы и предложения ее участников обязательно найдут воплощение в практической деятельности", - добавил он.

Всероссийский форум "Здоровье нации - основа процветания России" проходит в Москве 13-15 июля.