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Путин приветствовал участников форума "Здоровье нации - основа процветания России"

Президент указал, что форум пользуется заслуженным авторитетом как востребованная площадка для экспертного, заинтересованного обсуждения актуальных проблем

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Всероссийского форума "Здоровье нации - основа процветания России". Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Ваш традиционный форум пользуется заслуженным авторитетом как востребованная площадка для экспертного, заинтересованного обсуждения актуальных проблем, связанных с развитием здравоохранения, улучшением демографической ситуации, повышением доступности медицинской помощи, защитой окружающей среды", - говорится в сообщении.

Путин подчеркнул, что на нынешнем форуме приоритетное внимание будет уделено вопросам организации работы медицинских учреждений в условиях пандемии коронавируса, совершенствованию профилактики и лечения опасных инфекционных заболеваний.

Кроме того, глава государства отметил значимый вклад в решение этих задач "Лиги здоровья нации", которая объединяет в своих рядах ведущих ученых, врачей, представителей деловых кругов, НКО.

"Уверен, что ваша встреча пройдет, как всегда, в конструктивном ключе, а инициативы и предложения ее участников обязательно найдут воплощение в практической деятельности", - добавил он.

Всероссийский форум "Здоровье нации - основа процветания России" проходит в Москве 13-15 июля.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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