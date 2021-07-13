Мишустин назвал здоровье россиян одним из главных приоритетов государственной политики

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил приветствие участникам и гостям Всероссийского форума "Здоровье нации - основа процветания России". Телеграмма опубликована во вторник на сайте правительства.

"Здоровье наших граждан, формирование здорового образа жизни - один из главных приоритетов государственной политики. И потому ваш форум, где представители органов федеральной и региональной власти, министерств, ведомств, науки и бизнеса обсуждают актуальные вопросы отечественного здравоохранения, пользуется большим интересом", - говорится в сообщении.

Премьер отметил, что тема дискуссий "Укрепление общественного здоровья - сфера взаимной ответственности государства и граждан" выбрана неслучайно, ведь борьба с пандемией коронавируса продемонстрировала, насколько важно соблюдать рекомендации специалистов, проявлять внимание не только к своему здоровью, но и к здоровью окружающих.

"Вакцинация и создание коллективного иммунитета помогут защитить себя, родных и близких от коронавируса. Главное - остановить распространение опасной инфекции, и одержать победу в этой борьбе можно только благодаря совместным усилиям государства и общества", - подчеркнул он.

Мишустин выразил уверенность, что форум даст возможность участникам обменяться опытом, знаниями, лучшими практиками, обсудить широкий круг профессиональных вопросов, наметить новые пути совместной деятельности, а подготовленные рекомендации получат практическое применение, помогут миллионам граждан сохранить здоровье.