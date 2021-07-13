Власти Удмуртии направят более 500 млн рублей на развитие сел в 2021 году

ИЖЕВСК, 13 июля. /ТАСС/. Власти Удмуртии направят более 500 млн рублей на развитие сельских территорий в 2021 году за счет дополнительных средств из федерального бюджета. Об этом во вторник сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"В 2021 году из федерального бюджета Удмуртия дополнительно получит 510 млн рублей на реализацию госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, средства направят на улучшение жилищных условий сельчан, в том числе льготную ипотеку, развитие социальной и инженерной инфраструктуры. Социальные выплаты получат более 40 семей на общую сумму 46 млн рублей, 55 млн рублей будет направлено на реализацию 54 проектов на сельских территориях.

"409 млн рублей будут направлены на развитие инфраструктуры в Граховском, Кизнерском, Увинском и Можгинском районах. Построим и отремонтируем девять социальных и инженерных объектов, в том числе культурно-спортивный комплекс с детским садом в деревне Старая Игра, две группы детского сада в селе Верхняя Игра, досуговый центр в селе Нылга Увинского района, сети водоснабжения в поселке Кизнер, газораспределительные сети в деревне Малая Сюга Можгинского района", - написал на своей странице в Facebook глава республики Александр Бречалов.

По его словам, на эти средства также запланирована реконструкция школы в поселке Кизнер, капремонт здания Первомайского сельского дома культуры в Увинском районе, спортивного зала в деревне Большой Жужгес, здания Поршур-Туклинского сельского дома культуры.