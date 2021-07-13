Меркель заявила, что вакцинация от коронавируса в Германии останется добровольной

БЕРЛИН, 13 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась против введения в стране обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных групп населения ФРГ. Об этом она заявила во вторник во время посещения берлинского Института вирусологии имени Роберта Коха.

"Мы не намерены идти путем, по которому сейчас пошла Франция. Мы сказали, что обязательной вакцинации не будет", - отметила Меркель. Канцлер высказала мнение, что обязательная вакцинация не приведет к укреплению доверия населения к мерам правительства ФРГ по борьбе с пандемией. По ее словам, властям необходимо больше сконцентрироваться на продвижении прививочной кампании.

В понедельник вечером президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телевизионного обращения объявил о введении обязательной вакцинации медицинского персонала и ряда других категорий работников в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране из-за штамма "дельта". Кроме этого, французский лидер сообщил о введении с августа санитарного паспорта для посещения баров, ресторанов и торговых центров. Только привитых и получивших отрицательный тест на коронавирус будут с этого времени пускать в самолеты и поезда дальнего следования.