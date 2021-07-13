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Пандемия COVID-19

Меркель заявила, что вакцинация от коронавируса в Германии останется добровольной

Канцлер ФРГ считает, что обязательная вакцинация не приведет к укреплению доверия населения к мерам правительства по борьбе с пандемией

БЕРЛИН, 13 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась против введения в стране обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных групп населения ФРГ. Об этом она заявила во вторник во время посещения берлинского Института вирусологии имени Роберта Коха.

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"Мы не намерены идти путем, по которому сейчас пошла Франция. Мы сказали, что обязательной вакцинации не будет", - отметила Меркель. Канцлер высказала мнение, что обязательная вакцинация не приведет к укреплению доверия населения к мерам правительства ФРГ по борьбе с пандемией. По ее словам, властям необходимо больше сконцентрироваться на продвижении прививочной кампании.

В понедельник вечером президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телевизионного обращения объявил о введении обязательной вакцинации медицинского персонала и ряда других категорий работников в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране из-за штамма "дельта". Кроме этого, французский лидер сообщил о введении с августа санитарного паспорта для посещения баров, ресторанов и торговых центров. Только привитых и получивших отрицательный тест на коронавирус будут с этого времени пускать в самолеты и поезда дальнего следования.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияФранцияПандемия COVID-19
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