Вильфанд объяснил, почему жара в центре Москвы сильнее, чем на окраинах

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Установившаяся аномальная жара в Москве сильнее всего ощущается в центре города из-за большого количества высотной застройки, поверхности которой нагреваются и накапливают тепло. Так, температура воздуха на два градуса выше, чем в других районах столицы, такое предположение высказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Солнечные лучи в первом приближении проходят атмосферу, воздух, а нагрев воспринимают только твердые тела - асфальт, почва. И дальше, нагреваясь, за счет конвекции, турбулентности, это тепло передается в приземный слой воздуха. В Москве, в мегаполисе, где очень много высотных домов, солнечную энергию воспринимают и стены домов, площади этих стен огромны. И вот за счет этого температура в центре Москвы днем выше примерно на два градуса, чем на наших других станциях, а ночью на пять-шесть градусов выше. Потому что наколенное за ночь тепло отдается в атмосферу", - рассказал он на онлайн-конференции в ТАСС во вторник.

По словам Вильфанда, текущим летом температура в ряде северных регионов страны была даже выше, чем в Москве. Такое обстоятельство объясняется увеличенной продолжительностью светового дня, в течение которого поверхности также успевают прогреться сильнее.

"В Санкт-Петербурге температура была даже выше чем в Москве - 35,4 - новый рекорд. Почему в более северных регионах температура выше, чем в Москве? Это касается не только Питера, но и других регионов - Вологды, Новгорода и других. Дело в том, что в период, близкий к летнему солнцестоянию, продолжительность светового дня больше на севере. И в условиях антициклональной погоды, когда для циклона характерно нисходящее движение подавляющего облакообразования, небо абсолютно чистое, продолжительность солнечного сияния дольше. Именно поэтому происходит прогревание поверхностей и прогрев воздуха", - объяснил он.