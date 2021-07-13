В Великобритании разрешили выйти на свободу осужденному на пожизненный срок насильнику

ЛОНДОН, 13 июля. /ТАСС/. Колин Питчфорк, осужденный пожизненно в Великобритании за изнасилование и убийство двух несовершеннолетних девушек, сможет выйти на свободу в ближайшее время. Соответствующее решение во вторник подтвердил Совет по условно-досрочному освобождению Англии и Уэльса.

Ранее правительство Соединенного Королевства обратилось к вышеупомянутому независимому государственном органу с требованием пересмотреть вердикт об освобождении 61-летнего Питчфорка, который был принят в марте 2021 года.

В обнародованном во вторник заявлении говорится, что совет "понимает боль родственников убитых", однако "по закону обязан оценить, является ли безопасным выход на свободу того или иного заключенного и не имеет права изменять приговор суда". "В законе сказано, что решение совета должно быть сосредоточено исключительно на том, какой риск для общества заключенный может представлять после освобождения", - подчеркивается в сообщении, в котором подтверждается решение о допустимости освобождения серийного убийцы.

Питчфорк получил пожизненный тюремный срок в 1988 году с возможностью выйти на свободу после 30-летнего пребывания в заключении. Он стал первым человеком, который был отправлен за решетку на основе доказательств, полученных в результате ДНК-дактилоскопии. Питчфорк в суде признал вину в изнасиловании и убийстве двух 15-летних девочек в графстве Лестершир в центральной Англии, совершенных в 1983 и 1986 годах.

В 2009 году Апелляционный суд Англии и Уэльса сократил минимальный срок пребывания серийного убийцы в тюрьме до 28 лет в связи с "исключительным прогрессом" в его поведении в заключении. Тем не менее, первые заявки Питчфорка на освобождение в 2016 и 2018 годах были отклонены.