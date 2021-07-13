В Адыгее будут заселять в гостиницы только с прививкой от COVID-19 или антителами

МАЙКОП, 13 июля. /ТАСС/. Гостиницы Адыгеи с 19 июля будут требовать при заселении от туристов сертификат о вакцинации от коронавируса или отрицательный тест на COVID-19. Аналогичное требование будет распространяться на посетителей спорткомплексов, сообщила во вторник пресс-служба главы республики по итогам заседания оперативного штаба, которое провел глава региона Мурат Кумпилов.

"Требования о подтвержденном иммунитете или наличии отрицательного ПЦР-теста будут предъявляться и к туристам, заселяющимся в гостиничные объекты региона (за исключением детей до 16 лет), а также к работникам туристической отрасли, к сотрудникам и посетителям спортивных комплексов и фитнес-центров, иных организаций, оказывающих услуги населению", - говорится в сообщении в пресс-службы.

По решению оперштаба усиливается контроль за деятельностью заведений общепита, вводятся дополнительные требования к персоналу. Предприятия и организации всех форм собственности, оказывающие услуги населению, к 19 июля должны обеспечить допуск к работе с гражданами только лиц, переболевших COVID-19 не более полугода назад, или имеющих сертификат о вакцинации от коронавируса.

Также принято решение о переводе сотрудников старше 65 лет и лиц, не имеющих иммунитета после перенесенного заболевания либо вакцинации, на дистанционный или иной способ работы без контакта с населением.

По данным министра здравоохранения республики Рустема Меретукова, на вторник число заболевших COVID-19 в Адыгее составляет 15 487 человек. Из них на лечении находятся 586 человек. С начала пандемии выздоровели 14 631 человек. Для приема больных COVID-19 развернуто 470 коек в госпиталях, лечение в условиях стационара проходят 395 человек.