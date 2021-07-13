Вьетнам планирует с октября возобновить прием иностранных туристов на южном острове Фукуок

ХАНОЙ, 13 июля. /ТАСС/. Вьетнам планирует возобновить прием иностранных туристов на южном курортном острове Фукуок. Министерство культуры, спорта и туризма республики намерено открыть остров для зарубежных обладателей паспортов вакцинации уже с октября текущего года и в последующие полгода принять на Фукуоке порядка 40 тыс. иностранных гостей, сообщила во вторник газета Saigon Giai Phong .

Как отметили в министерстве, посещать Фукуок туристы смогут в рамках пилотного проекта по восстановлению туристической сферы острова. На начальном этапе туда планируется пускать до 3 тыс. иностранных гостей в месяц, а если эпидемиологическая обстановка будет сохраняться благоприятной, то количество отдыхающих на Фукуоке будет разрешено увеличить до 5 тыс. человек в месяц.

Ранее сообщалось, что власти острова намерены до конца сентября вакцинировать против коронавируса все местное население, которое составляет примерно 220 тыс. человек. После этого Фукуок будет открыт для гостей из-за рубежа по схеме "закрытой туристической модели", когда их перемещение будет ограничено пределами острова.

За последние несколько лет Фукуок превратился в популярный и востребованный курорт международного уровня. Перед пандемией значительную часть посетителей этого острова составляли российские туристы. В 2019 году на Фукуоке побывали более полумиллиона иностранцев, в том числе и порядка 200 тыс. россиян.