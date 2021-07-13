Лучшей выпускницей СЗФО стала мурманчанка с проектом "зеленого" строительства в Арктике

МУРМАНСК, 13 июля. /ТАСС/. Выпускница института "Морская академия" Мурманского государственного технического университета (МГТУ) Александра Яроцкая признана лучшей выпускницей Северо-Западного федерального округа (СЗФО) в этом году, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе вуза. Александра приняла участие в проекте "Зеленое строительство в Арктике", где занималась вопросами разработки и усовершенствования функционала систем мониторинга микроклимата в условиях Крайнего Севера.

Данные исследования, которые подразумевает проект "Зеленое" строительство в Арктике", позволят в будущем разработать инструкцию для строительства зданий в Арктике и создания комфортных условий проживания с минимальным экологическим влиянием на природу.

"Александра Яроцкая стала лучшей выпускницей Северо-Западного федерального округа. Престижного звания и специальной награды Александра была удостоена за работу "Внедрение дистанционного управления микроклиматом на объектах в отдаленных районах Крайнего Севера", - сказал собеседник агентства.

Награду Александре Яроцкой вручил министр образования и науки России Валерий Фальков на Всероссийском студенческом выпускном, организаторами которого выступили Министерство науки и высшего образования РФ и президентская платформа "Россия - страна возможностей". В рамках мероприятия чествуют лучших выпускников вузов России.

Александра Яроцкая окончила МГТУ с красным дипломом. Четыре года она изучала автоматизацию технологических процессов и производств на кафедре автоматики и вычислительной техники. Ее проект был разработан на базе дома-лаборатории инновационных исследований в области "зеленого" строительства в Арктике. Модульный объект, расположенный на территории кампуса МГТУ, позволяет изучать технологии экологичного, энергосберегающего строительства в суровых условиях Крайнего Севера.