Власти Пензенской области прокомментировали информацию о сносе деревянного планетария

ПЕНЗА, 13 июля. /ТАСС/. Реконструкция единственного в России деревянного планетария в Пензе, предусматривающая демонтаж ветхого здания, проходит в соответствии с утвержденным проектом. Об этом сообщил ТАСС во вторник врио председателя регионального комитета по охране памятников истории и культуры Александр Понякин.

Ранее ряд СМИ сообщили, что рабочие компании-подрядчика, занятые на объекте, снесли здание планетария, тогда как власти обещали реконструировать его.

"Проект предусматривает демонтаж [старого] и монтаж нового здания планетария с акцентом на конструктивную безопасность и надежность, потому что это объект массового посещения. Контракт предусматривает разбор этого здания. Реконструкция проходит с учетом сохранения его внешнего облика и архитектурного декора", - отметил собеседник агентства.

По его словам, из-за ветхого состояния объекта фактически не осталось его элементов, которые можно использовать в дальнейшем. "Если бы шла речь о том, чтобы оставить его как музейный экспонат, то тогда можно было усилить частично фундамент, поменять обшивку на новую, но в этом случае нельзя было бы зайти внутрь, потому что это опасно для жизни и здоровья. У людей есть потребность использовать планетарий не как музейный экспонат, а как объект для посещения", - добавил Понякин.

Планетарий был создан в 1954 году на месте обсерватории, работавшей с 1928 года. В 2010 году его закрыли из-за аварийного состояния. В 2016 году школьник из Пензы Иван Удалов рассказал о ситуации с планетарием на "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным. В августе 2020 года в ходе рабочей поездки в Пензу вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поддержал выделение средств на реконструкцию объекта.

Стоимость проекта составляет около 352 млн рублей, он рассчитан на 2021-2023 годы. Реконструкция планетария проходит в рамках нацпроекта "Культура".