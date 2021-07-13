В Ростовской области зафиксировали распространение исключительно дельта-штамма

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июля. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора на протяжении последних трех недель фиксируют в Ростовской области только дельта-вариант коронавируса у заразившихся. Об этом рассказал главный государственный санитарный врач по региону Евгений Ковалев в ходе брифинга во вторник.

"С конца мая мы начали выделять в структуре проб обследованных больных именно индийский вариант [штамм "дельта"]. Если говорить на сегодня, в последние три недели 100% отобранных проб <…> относятся к индийскому штамму, - сказал Ковалев. - Из числа обследованных в 90% случаев люди не выезжали за рубеж. Соответственно, данный вирус широко распространен в популяции. Вместе с тем, в последние две недели мы отмечаем обнаружение данного варианта вируса у граждан, пребывающих из Таджикистана, Узбекистана, Киргизстана".

Начальник регионального управления Роспотребнадзора отметил, что за весь период пандемии наибольшее распространение в Ростовской области получил альфа-штамм. Специалистами был также выявлен единственный случай на территории региона заражения бета-вариантом коронавируса.

Ранее управление Роспотребнадзора приняло решение о введении в регионе обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных категорий граждан. По словам Ковалева, в регионе есть достаточный объем вакцины, чтобы ежедневно проводить иммунизацию.

Ростовская область занимает пятое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в регионе увеличилось до 103 050, число выздоровевших выросло до 91 940, умерли 4 854 человека. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,2.

На минувшей неделе власти ужесточили ограничения, призванные сдержать распространение коронавируса. В частности, приостановлено проведение в общественных местах массовых мероприятий культурного, зрелищного и развлекательного характера. В регионе введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан.