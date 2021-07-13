Винный фестиваль впервые пройдет в сентябре в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 13 июля. /ТАСС/. Винный тематический фестиваль впервые проведут в сентябре в Волгограде в рамках специализированной ярмарки "Межрегиональный форум "Волга-Дон Агро Фест". На фестивале будет представлена продукция российских виноделов, сообщила во вторник в ходе брифинга, посвященного аудиту "Винного гида России", заместитель председателя комитета сельского хозяйства Волгоградской области Елена Тарасова.

"Виноградарство набирает развитие в своем движении и выходит на качественно новый уровень. В регионе впервые в этом году запланировано в рамках специализированной ярмарки "Межрегиональный форум "Волга-Дон Агро Фест" провести тематический винный фестиваль. Он пройдет в дни проведения торжественных мероприятий, посвященных дню города - 11 и 12 сентября", - сказала она.

На фестивале волгоградские виноградари наравне с виноградарями Юга России представят жителям региона и гостям города произведенные вина, прошедшие полный цикл отбора.

О господдержке виноделия в регионе

Тарасова также сообщила, что господдержка виноделия в области за год увеличилась почти втрое, говорится на сайте АНО "Российская система качества".

"Господдержка виноделия региона всего за год выросла почти втрое: с 2,5 млн рублей в 2020-м до 7 млн в 2021 году. В апреле прошлого года была выдана первая лицензия защищенного географического указания крупнейшему предприятию региона - винодельне "Покровская", - на которое приходится 40 га виноградников из тех 100, что есть на сегодня в области. Сейчас лицензии получили еще три производителя вина, в том числе небольшие фермерские хозяйства, которые становятся центрами притяжения экотуристов", - цитирует Тарасову Роскачество.

Уточняется, что в 2021 году "Покровская" планирует собрать и переработать вдвое больше винограда, чем в 2020 году. Во вторник в ходе брифинга в Волгоградской области, посвященного аудиту "Винного гида России", Тарасова сообщила журналистам, что общая площадь виноградников в регионе в 2021 году составляет 81 га, при этом площадь плодоносящих виноградников увеличилась в 2,7 раза и на сегодня составляет 68 га. По сравнению с 2015 годом размер виноградных плантаций увеличился на 21%.

"Господдержка [производителей винограда] оказывается в виде прямых субсидий на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками, производители могут воспользоваться программами льготного кредитования и программами льготного приобретения сельскохозяйственной техники. Наши крестьяско-фермерские хозяйства, которые уже имеют большой опыт в производстве винограда, стали использовать и новые виды господдержки - это грантовая поддержка", - сказала зампредседателя комитета сельского хозяйства региона.

Власти Волгоградской области уверены, что виноградарство также способствует развитию туризма в регионе, добавила Тарасова.

О предприятиях, занимающихся виноградарством

В пресс-службе обладминистрации ТАСС уточнили, что сейчас в регионе действуют шесть предприятий, развивающих виноградарство. Самые большие по площади виноградники у ООО "Дубовский виноград" (38,4 га). Это предприятие, а также ИП ГКФХ "Зимовец", ИП ГКФХ "Гусев" и ООО "ВиллаСофия" имеют лицензии Росалкогольрегулирования на производство, хранение и поставки вина. Потенциал промышленного выращивания и переработки винограда на территории Волгоградской области оценили в ходе аудита, который проводится в рамках совместного проекта Роскачества, Минпромторга РФ и Минсельхоза РФ. По итогам мониторинга, который также охватит Ставрополье, Краснодарский край, Крым, Севастополь, Ростовскую область и Дагестан, составят рейтинг для потребителей и ритейла.

Федеральный проект "Винный гид России" стартовал в 2018 году, его основная цель - развитие и популяризация винодельческой отрасли в стране, поддержка лучших отечественных производителей.