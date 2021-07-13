В Канаде нашли еще одно крупное захоронение рядом с бывшей школой для детей индейцев

ОТТАВА, 13 июля. /ТАСС/. Очередное крупное захоронение обнаружено на территории бывшей школы-интерната для детей коренных народов Канады в провинции Британская Колумбия. Об этом во вторник сообщил телеканал CTV.

По данным представителей местного объединения канадских коренных жителей, на острое Пенелакут, где с 1890 по 1975 годы работало специализированное учебное заведение, найдены более 160 безымянных могил. Согласно имеющимся в распоряжении этой организации документам, известно, что в 1896 году умерли по разным причинам 107 из 264 учеников этой школы, в 1950-е годы при попытке побега из школы утонули две сестры, а в 1966 году один ученик покончил жизнь самоубийством.

С конца мая в Канаде на территории трех бывших школ-интернатов для детей индейцев были обнаружены 1 148 безымянных могил несовершеннолетних. Канадская общественность потребовала от властей провести подобные раскопки на территориях всех бывших учебных заведений для коренных народов, последнее из которых закрылось в 1996 году. Также звучали призывы к Римско-католической церкви опубликовать документы, которые бы позволили обнаружить такого рода захоронения и другую документацию резидентских школ.

В 1876 году при правлении премьер-министра Джона Макдональда в Канаде был принят Акт об индейцах, который, в частности, предусматривал изъятие земель коренных народов страны под нужды федерального правительства. В 1884 году в него были внесены дополнения о создании специальных школ, которые получили название резидентских. В эти школы-интернаты принудительно забирали детей индейцев с целью интеграции их в канадское общество. Согласно статистике, из 150 тыс. учеников от побоев и болезней умерли не менее 3,2 тыс. Управлением этими учебными заведениями, в частности, занималась Римско-католическая церковь.

В 2017 году премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес официальные извинения коренным жителям страны, которые пострадали во время обучения в этих школах. Власти также согласились выплатить 800 млн канадских долларов (тогда $638 млн) пострадавшим.